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Dünya

İmece Yunanistan'ı salladı: Türkiye ilk kez bu imkana sahip oldu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE, hava şartlarından sürekli ertelenen fırlatmanın dün gerçekleştirilmesiyle uzaya gönderildi. İMECE'yi uzaya gönderen roketin ateşlenmesiyle adeta Yunanistan 'sallandı'. Yunan basını İMECE'yi 'Türkiye ilk kez bu imkana sahip oldu' diyerek duyurdu.

11:43 . 16/04/2023 Pazar
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Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) UZAY'ın tasarlayıp geliştirdiği, yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE, hava muhalefeti nedeniyle sürekli ertelenen fırlatma işlem dün gerçekleştirildi. 5 yıl süre görev yapması planlanan İMECE, uzaya gönderildi. İMECE, ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngeye gönderildi. İMECE'nin uzaya fırlatılmasının ardından bir video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize stratejik kabiliyet kazandıracak" dedi. İlk sinyalin alındığı İMECE, Yunanistan'da da gündem oldu.


Geniş yer verildi

İlk sinyali alınan İMECE Yunanistan'da gündem oldu. Pek çok Yunan gazete sayfasını Türkiye'nin yerli uydusuna ayırdı. Flash.gr 'Türkiye ilk casus uydusunu fırlattı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde İMECE'nin uçuş bilgisayarından, haberleşme ve optik sistemine kadar tüm kilit sistemlerinin Türkiye'de tasarlandığı bilgisine yer verildi.

Tüm detaylar verildi

'Türkiye ilk yüksek çözünürlüklü uydusunu fırlattı' diyen Kathimerini, İMECE'nin savunma amaçları ile de kullanılabileceğinin altını çizdi.

Aynı haberde uydu ile Türkiye'nin ilk kez, bir metreden küçük nesneleri bile ayrıntılı analiz edebilen kameralı bir uyduyu yörüngeye yerleştirdiği belirtildi. Eidsesis 'Türkiye İlk Gözlem Uydusunu Uzaya Fırlattı' başlıklı haberinde 'Uydu, beş yıllık görevi boyunca dünyanın dört bir yanından görüntüler alacak' ifadesine yer verdi. Newsbomb İMECE'yi 'Türk yapımı yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu' olarak tanımladı.

'Türk yapımı IMECE uydusu, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Üssü'nden fırlatıldı' diyen Moneyreview.gr, uydunun savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik ile tarım ve ormancılık alanlarına hizmet edeceği bilgisini okurları ile paylaştı.







#İmece
#Yunanistan
#Kathimerini
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