|
Reklam
Reklam
Teknoloji

İMECE uydusunun mühendisleri fırlatma sürecini anlattı

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusunun mühendisleri, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen İMECE'nin fırlatma sürecine ilişkin konuştu.

09:56 . 16/04/2023 Pazar
AA
Yerli ve milli uydu İMECE uzaya fırlatıldı.

Yerli ve milli uydu İMECE uzaya fırlatıldı.

İMECE Proje Yöneticisi Emir Serdar Aras, uyduyu 22 Şubat'ta Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne getirdiklerini belirterek, o tarihten beri fırlatma hazırlıkları yaptıklarını anlattı.


Nakliye sonrasında yaklaşık 35 günlük bir fırlatma kampanyası planladıklarının bilgisini veren Aras, "Uydunun buradaki son kontrollerini ve testlerini yaptık. Çok yoğun bir dönemden geçtik, 6 yıllık emeğin son dakikaları. Burada da gece gündüz 3 vardiya, 7-24 çalışarak tüm testlerimizi tamamladık ve İMECE uydumuzu fırlatmaya hazır hale getirdik" diye konuştu.

Aras, İMECE'nin metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu olduğunu vurgulayarak, donanım, elektronik ve mekanikten oluştuğunu söyledi.


İMECE'nin TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen üçüncü uydu olduğuna işaret eden Aras, "Bugün İMECE'yi konuşuyor olmamızın en büyük sebeplerinden ikisi Rasat ve Göktürk 2 uydularıdır. Orada uzay teknolojileri alanında kazandığımız bilgi birikimini imece uydusuna yansıttık" ifadelerini kullandı.

Aras, TÜBİTAK UZAY'ın yürütücülüğünü yaptığı projede, üniversite, sanayi ve TÜBİTAK'ın diğer enstitüleriyle de çalışıldığı için uydunun adının İMECE olduğundan bahsetti.



"Risklerimiz çok büyüktü fakat her şey yolunda gitti"


Fırlatma sırasında yaşadığı duyguları da anlatan Aras, "Fırlatma anında yaşanan duygu, oradaki heyecan, anlatılmaz. İnşallah her Türk mühendisine nasip olur" dedi.

Aras, İMECE uydusunun fırlatıcıdan ayrıldıktan sonra yaklaşık 6-7 dakika içinde Ankara yer istasyonu ile haberleşme sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:


"O geçiş bizim için çok kıymetliydi çünkü proje kapsamında İMECE'nin haberleşebilmesi için milli yer istasyonu da geliştirdik. Hem uzayda hem de yerde yerli bir çözüm üretmiş olduk. O nedenle çok kıymetli bir ilk geçişti. Risklerimiz çok büyüktü fakat her şey yolunda gitti. Uydu bizimle ilk haberleştiğinde otonom olarak uçuş bilgisayarını ve güneş panellerini açmış, dünyaya bakar pozisyondaydı. Bunları otomatik olarak, üzerine yüklediğimiz yerli yazılımlarla kendisi yaptı. İlk haberleşmeyi gerçekleştirdikten sonra, kendisine yer istasyonundan telekomutlar gönderdik. Şu anda uydumuz sağlıklı bir şekilde yörüngesinde görevine hazırlanıyor."



"Eksiğimiz yok fazlamız var, İnşallah daha iyilerini yapacağız"


İMECE Fırlatma İş Paketi Lideri Meriç Uçan da kendisinin ilk fırlatma operasyonu olduğunu belirterek çok heyecanlı olduğunu söyledi.


Fırlatmadan ziyade ilk sinyalin alınmasından sonra hissettiklerinin açıklamasının zor olduğunu kaydeden Uçan, "Burada herkesin emeği var. Herkesin eline emeğine sağlık. İnşallah devamı gelecek. Bizlere güvensinler. Burada Amerikalılarla da çalıştık. Eksiğimiz yok fazlamız var, İnşallah daha iyilerini yapacağız" dedi.

İMECE Güç Alt Sistemi İş Paketi Lideri Mehmet Karahan ise fırlatmadan ziyade uydunun roketten ayrılmasından sonraki sürecin kendileri için daha önemli olduğuna dikkati çekerek, "Roketten ayrıldık, 6. dakikada güneş panellerini açtık, güç üretimini görünce büyük bir sevinç yaşadık" diye konuştu.


Çok gurur duyduklarını belirten Karahan, "İnşallah bundan sonra da böyle başarılı projelere imza atarız" dedi.

Türkiye'nin gururu yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE yörüngeye yol alıyor
Türkiye'nin gururu yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE yörüngeye yol alıyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzay yolculuğu başladı. İMECE saat 9.47'de uzaya fırlatıldı. Milli uydu İMECE 680 kilometrelik irtifadan görüntü aktaracak. İMECE'nin güç ve haberleşme alt sistemlerini TÜBİTAK üretti. Fırlatma töreni TÜBİTAK Uzay'ın yer takip istasyonundan yapıldı. Uydu dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek teknolojiye sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMECE'nin uzaya fırlatılma törenine videomesaj gönderdi. Erdoğan, ''İMECE'yi Türkiye Yüzyılının habercisi olarak uzaya yolcu ettik. Milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. İMECE ülkemize stratejik kabiliyete kazandıracak. Ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Kritik uydu teknolojilerini yerli imkanlarla geliştirdik'' ifadelerini kullandı.


#İMECE
#Milli Uydu
#ABD
#Türkiye
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.