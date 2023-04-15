Türkiye'nin gururu yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE yörüngeye yol alıyor

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE uzaydaki yörüngesine uğurlandı. Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden saat 09.47'de başarıyla uzaya fırlatıldı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesaj yayınladı





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İMECE uydusu, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılmasının ardından ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen törene video mesaj gönderdi.





Bugün müjdeli bir haber vermenin bahtiyarlığını yaşadığını belirten Erdoğan, ülkenin deprem afetiyle sarsıldığı zor bir dönemde, uzay yarışında tarihi bir anına şahitlik ettiklerini aktardı. Erdoğan, mühendislerin yıllardır gece gündüz üzerinde titizlikle çalıştığı İMECE yer gözlem uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladıklarını söyledi.





Erdoğan, Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydunun tasarımından üretimine, uzaya fırlatılışına kadar bütün aşamalarında emeği geçenleri tebrik etti.





"Milli uzay programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık"





"Böyle bir başarıyı daha milletimize yaşatma imkanı verdiği için Rabb'ime hamdediyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:





"Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Şu anda birçok gelişmiş ülke stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırım yapıyor. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken 2021'de 469 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar günden güne artıyor. Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten milli uzay programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık. Uzman mühendislerimiz, güçlü sanayi kapasitemiz, sayıları giderek artan filiz şirketlerimiz, yetenekli bilim insanlarımız ve elbette en büyük güvence kaynağımız olan TEKNOFEST gençliğiyle sağlam bir birikime sahibiz."





"İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemleri kendimiz yaptık"





TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla yetkin insan kaynağının yetiştirilmesine hız verdiklerini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:





"Bundan 3 sene önce Türkiye Uzay Ajansı'nı kurarak uzay çalışmalarında farklı bir devreye geçtik. Halihazırda kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna yolcu etmekten, uzay sanayisi ekosistemine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği konuma getirecek adımları birer birer atıyoruz. Bugüne kadar yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif olarak ülkemize hizmet ediyor Bugün de ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü İMECE uydusunun Türkiye yüzyılının habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık."





"İMECE uydusu pek çok alanda gözümüz olacak"





Erdoğan uçuş bilgisayarı ve haberleşme sistemleri gibi kritik uydu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirdiklerini vurgulayarak, "Geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü, elektro optik kamera ile sadece Türkiye üzerinden değil dünyanın herhangi bir coğrafyasından görüntüler elde edebileceğiz. İmece uydusu görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. Bu projeyle gelecekte üretilecek milli yer gözlem uyduları için ihtiyaç duyulacak tüm altyapı ve kabiliyetleri elde ettik. İMECE uydusu milli savunma, afet yönetimi, tarım ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak." ifadelerini kullandı.





İMECE ile birlikte bugün uzaya milli kabiliyetlerle geliştirilen başka uydular da gönderildiğine değinen Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:

"Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun. Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip, hatta uzaya gönderiyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda onların hayallerinin bile ulaşamadığı daha nice hedefi, nice projeyi gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Yüksek çözünürlüklü, yerli ve milli uydumuz İMECE'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik ediyorum."

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, 3 ertelemenin ardından ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile uydunun üretim aşamasında yer alan mühendisler ve aileleri, Ankara'daki TÜBİTAK Uzay yerleşkesinde kurulan merkezden takip etti.









Varank: Kahraman ordumuzun uzaydaki gözü olacak





Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı arayarak katılımcılara telefonda hitap eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Ülkemiz adına gurur duyulan günlerden birini yaşıyoruz. Biraz geç oldu ama güç olmadı. Türkiye kendi yer ve milli imkanlarıyla ürettiği, kendi mühendisleriyle ve teknisyenleriyle ürettiği, dünyanın herhangi bir noktasında kısıtı bulunmadan yüksek çözünürlüklü görüntü alabileceği ve kahraman ordumuzun uzaydaki gözü olacak İMECE’yi uzaya fırlattı. Bu daha yürüyüşümüzün ilk zamanları. Bunların çok daha ötesini TÜBİTAK Uzay’daki arkadaşlarımızla, Savunma Bakanlığımızın destekleriyle, Strateji Bütçe Başkanlığı’nın destekleriyle yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

5 yıl görev yapacak





680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.





Metre altı çözünürlüklü kamera





Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.

İhracat potansiyeli





İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.





Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.

İMECE'nin künyesi





Ağırlık: Yaklaşık 700 kilogram





Boyut:Yaklaşık 2 metre x 3,1 metre





Çekim kabiliyeti:1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyeti.

Yerlilik:Başta elektro-optik kamera olmak üzere uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri, yıldız izler, güneş algılayıcı, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre, 7.3 metre çapında antene sahip yer istasyonu.



