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Dünya

İmzalar atıldı: Rusya Karadeniz'de yeni donanma üssü kuracak

Sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania, Rus İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile Abhazya’da üs kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığını açıkladı. Açıklamada Rusya’nın, Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’nın Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kuracağı bildirildi.

15:11 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Rusya’nın Abhazya'nın Karadeniz kıyısında donanma için yeni üs kuracağı açıklandı

Rusya’nın Abhazya'nın Karadeniz kıyısında donanma için yeni üs kuracağı açıklandı

Rusya’nın, Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’nın Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kuracağı bildirildi.

Sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania, Rus İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile Abhazya’da üs kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığını açıkladı.


Anlaşmanın 30 Eylül’de yapıldığı bilgisini paylaşan Bjania, “Bize çok ciddi savaş yeteneklerine sahip küçük bir (Rus) roket gemisi geldi, gemiye çıktık. Bir anlaşma imzaladık. Yakın gelecekte Oçamçire bölgesinde Rus donanması için kalıcı bir üs olacak.” ifadelerini kullandı.


Öte yandan, Rus Karadeniz Donanması’na ait pek çok geminin Sivastopol’den Novorossiysk’e konuşlandırılacağı iddia edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konunun Rusya Savunma Bakanlığına sorulması gerektiğini söyledi.


Peskov, “Askeri birliklerimizin, gemilerimizin konuşlandırılmasıyla ilgili konular, elbette Savunma Bakanlığının yetkisinde olan konulardır. Bu konuyu yorumlayamam.” şeklinde konuştu.

Ukrayna, Sivastopol’deki Rus Karadeniz Donanması’na füze saldırısı düzenlemişti

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası’nda bulunan Sivastopol’deki Rus Karadeniz Donanması Karargahı’na 22 Eylül’de Ukrayna’nın füze saldırısı düzenlediği bildirilmişti.


Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı sonucu Karadeniz Donanması'nın tarihi karargahının hasar gördüğünü duyurmuştu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Sivastopol’de Rusya'nın çıkarma gemisi "Minsk'e" ve Karadeniz Donanması’na yönelik "özel operasyon" gerçekleştirildiği bildirilmişti.




Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AA muhabirinin saldırıyla ilgili sorusuna, “Bunun için İngiliz-Fransız 'Storm Shadow' havadan karaya füzeler kullanıldı. Bunlar, Londra tarafından tedarik ediliyor. Kullanılan taşıyıcılar ise Ukrayna’nın bu amaçlar için dönüştürülmüş Mig-29 ve Su-24 ön cephe uçaklarıdır.” cevabını vermişti.

#Abhazya
#Gürcistan
#Karadeniz
#Rus Donanması
#Rusya
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