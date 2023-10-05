İmzalar atıldı: Rusya Karadeniz'de yeni donanma üssü kuracak

Anlaşmanın 30 Eylül’de yapıldığı bilgisini paylaşan Bjania, “Bize çok ciddi savaş yeteneklerine sahip küçük bir (Rus) roket gemisi geldi, gemiye çıktık. Bir anlaşma imzaladık. Yakın gelecekte Oçamçire bölgesinde Rus donanması için kalıcı bir üs olacak.” ifadelerini kullandı.

Peskov, “Askeri birliklerimizin, gemilerimizin konuşlandırılmasıyla ilgili konular, elbette Savunma Bakanlığının yetkisinde olan konulardır. Bu konuyu yorumlayamam.” şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın, Rus savaş gemilerine karşı Odessa’dan denize bıraktığı mayınlar Karadeniz için risk oluşturuyor. Havadan ve denizden gözetleme yapan Deniz Kuvvetleri, İstanbul Boğazı’ndaki riske karşı da mayın avlama gemilerini devreye sokuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AA muhabirinin saldırıyla ilgili sorusuna, “Bunun için İngiliz-Fransız 'Storm Shadow' havadan karaya füzeler kullanıldı. Bunlar, Londra tarafından tedarik ediliyor. Kullanılan taşıyıcılar ise Ukrayna’nın bu amaçlar için dönüştürülmüş Mig-29 ve Su-24 ön cephe uçaklarıdır.” cevabını vermişti.