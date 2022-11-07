Dünya İmzayı attı Putin sabıkalıları cepheye sürüyor
AVRUPA

İmzayı attı: Putin sabıkalıları cepheye sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski mahkumların da cephede Ukrayna'ya karşı savaşmasını sağlayan kararnameye imza attı. Öte yandan ABD yönetiminin Ukrayna'yı barış müzakereleri konusunda özel kanallardan teşvik etmeye çalıştığı kaydedildi.

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Haber Merkezi Diğer
İmzayı attı: Putin sabıkalıları cepheye sürüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya cepheye eski mahkumları da sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle cinayet, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan sabıkalı olan Ruslar askere alınabilecek. Bu adımla yüz binlerce kişinin Rus ordusuna alınmasının önünün açıldığı belirtiliyor.

Çocuklara karşı cinsel saldırı ve terörizm gibi suçlardan daha önce hüküm giyenler ise bu karardan muaf tutuldu.

Geçtiğimiz Eylül ayında Wagner isimli Rus paralı asker grubunun hapishaneden görüntüleri sızmış ve mahkumlara cezalarının silinmesi karşılığında 6 ay orduya katılmaları teklif edilmişti.

Rusya'nın cephedeki asker eksiğini gözler önüne seren bu görüntülerden kısa süre sonra ülke genelinde seferberlik ilan edilmiş ve 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağı duyurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski mahkumların da cephede Ukrayna'ya karşı savaşmasını sağlayan kararnameyi imzaladı.

Bir yandan sahada silahlı mücadele sürerken bir yandan da diplomasi çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Zelenskiy, Putin, Rusya'nın başında olduğu sürece barış müzakereleri yapmayacağını açıklamış, "biz yeni Başkanla müzakere edeceğiz" demişti.

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"ABD UKRAYNA'YI MÜZAKEREYE ÇAĞIRDI"

Washington Post gazetesi Biden yönetiminin özel olarak Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i Rusya'yla müzakerelere teşvik ettiğini yazdı.

Zelenskiy'in Putin'le müzakereleri reddetmesinin Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'da endişelere yol açtığı kaydedildi.

ABD'li bir yetkilinin bazı müttefiklerimizde "Ukrayna yorgunluğu" olduğu bir gerçek diyerek özellikle savaştan ekonomik olarak etkilenen bazı ülkelerin durumunu ortaya koyduğu belirtiliyor.

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