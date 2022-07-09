İngiliz gazeteleri Boris Johnson’u uğurladı

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın istifası İngiliz basınında geniş yer aldı. Guardian gazetesi konuyu kapağında “Neredeyse bitti” diye verirken gazetenin yazarı Jonathan Freedland, gelişmeleri “Zehirli büyü bozuldu: Boris Johnson kendi yalanlarına takıldı” başlıklı yazısında ele aldı.
İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın istifası İngiliz basınında geniş yer aldı. Guardian gazetesi konuyu kapağında “Neredeyse bitti” diye verirken gazetenin yazarı Jonathan Freedland, gelişmeleri “Zehirli büyü bozuldu: Boris Johnson kendi yalanlarına takıldı” başlıklı yazısında ele aldı.
Muhafazakar eğilimli Times gazetesi yazarı Francis Elliot, Boris Johnson için “2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük krizlerinde Britanya’ya önderlik etti, ama kural tanımazlığı, sonunda ayağına dolandı” diye yazdı.
Independent gazetesinden Saun O’Grady ise Muhafazakar Parti’de sadece Johnson’ın değil, az sayıdaki istisna dışında tüm partinin ahlaki olarak sorunlu olduğunu savundu. Daily Express gazetesi ise Brexit’e vurgu yaptığı kapağında “Teşekkürler Boris, Britanya’nın özgürlüğünü geri aldın” ifadesini kullandı.
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Daily Record gazetesi ise tam tersi bir bakış açısıyla istifa haberini kapağında Johnson’ın gelmiş geçmiş en kötü başbakan olduğunu söyleyerek okuyucularına duyurdu.