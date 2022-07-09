İngiliz gazeteleri Boris Johnson’u uğurladı

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın istifası İngiliz basınında geniş yer aldı. Guardian gazetesi konuyu kapağında “Neredeyse bitti” diye verirken gazetenin yazarı Jonathan Freedland, gelişmeleri “Zehirli büyü bozuldu: Boris Johnson kendi yalanlarına takıldı” başlıklı yazısında ele aldı.

Muhafazakar eğilimli Times gazetesi yazarı Francis Elliot, Boris Johnson için “2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük krizlerinde Britanya’ya önderlik etti, ama kural tanımazlığı, sonunda ayağına dolandı” diye yazdı.

Independent gazetesinden Saun O’Grady ise Muhafazakar Parti’de sadece Johnson’ın değil, az sayıdaki istisna dışında tüm partinin ahlaki olarak sorunlu olduğunu savundu. Daily Express gazetesi ise Brexit’e vurgu yaptığı kapağında “Teşekkürler Boris, Britanya’nın özgürlüğünü geri aldın” ifadesini kullandı.

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Daily Record gazetesi ise tam tersi bir bakış açısıyla istifa haberini kapağında Johnson’ın gelmiş geçmiş en kötü başbakan olduğunu söyleyerek okuyucularına duyurdu.

FOTOĞRAF 11 Portekiz'in en eski gazetelerinden Jornal de Noticias gözleri kapalı ve solgun görünen Boris Johnson'ın fotoğrafını manşete taşıdı. İtalya'nın en büyük gazetelerinden biri olan Repubblica Boris Johnson'ın kariyerinin sona ermiş göründüğünü söyledi ve 'Boris Johnson titriyor, bu yüzden kariyeri gerçekten bitmiş görünüyor' manşetini attı. İspanya'nın en fazla tiraja sahip olan gazetelerinden El Pais 'Johnson hükümeti patladı' dedi. Berlin'in en büyük gazetesi Tagesspiegel , 'İngiltere bir hükümet krizine giriyor' diyerek, 'Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin halk tarafından değer odaklı olarak görülmediğini ve ulusal çıkarlara hizmet etmediğini' aktardı ve gazete dün gece manşetinde Johnson aleyhinde konuşan Muhafazakar Milletvekili Andrew Bridgen'den alıntı yaparak, \"Boris'in gitme zamanı geldi\" dedi. Almanya'nın en büyük haber sitesi Der Spiegel İngiltere basınındaki eleştirilerin en kötüsünü toplarken Johnson'ın 'kenarda' kaldığını aktardı. Irish Examiner gazetesinin siyasi editörü Daniel McConnell, Johnson'ın 'günlerinin sayılı' olduğunu ve Dublin'deki politikacıların 'onu görmekten memnun olacaklarını' açıkladı. İtalya'nın en büyük haber kaynaklarından Ansa Johnson hükümetinin en kıdemli iki bakanının istifasının ardından 'parçalanmış' olduğunu söyledi. İrlanda basınındaki ana habere göre Sunak ve Javid'in şoke eden istifaları, 'Boris Johnson'ın sonunu getirdi'. İtalya'nın en büyük gazetelerinden Corriere della Sera'nın yaptığı analize göre Johnson hükümeti 'pamuk ipliğine bağlı'. Söyleyecek olumlu bir şeyi olan neredeyse tek gazete olan Alman gazetesi Die Welt, Johnson'ın 'pozisyonundan vazgeçme belirtisi göstermediğini' kaydetti. Dünya basını Johnson hükümetinin istifalarını nasıl gördü? İngiltere'de 6 bakan ve bir bakan yardımcısının art arda istifa etmesinin ardından Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın şok istifaları da Avrupa'da manşetlere taşındı. Gazeteler genelde Johnson hükümetinin kariyerinin son erdiğini belirtirken, sadece Alman Welt olumlu bir yorum yaptı. BiP'te paylaş

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