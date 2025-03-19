İngiliz lider İsrail'in saldırılarında şok olduğunu söyledi

"İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerine yeniden başlamasından derin endişe duyuyorum. Son birkaç gündür yeniden ortaya çıkan çocuklarını hastaneye taşıyan anne-baba görüntüleri ile çok sayıda insanın öldürülmesi gerçekten şoke edici. Ateşkesin yeniden sağlanması, kalan esirlerin serbest bırakılması ve acil ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız."