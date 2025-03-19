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İngiliz lider İsrail'in saldırılarında şok olduğunu söyledi

İngiliz lider İsrail'in saldırılarında şok olduğunu söyledi

16:2019/03/2025, Çarşamba
AA
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Starmer açıklamalarda bulundu.
Starmer açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlamasından büyük endişe duyduğunu belirterek "Son birkaç gündür yeniden ortaya çıkan çocuklarını hastaneye taşıyan anne-baba görüntüleri ile çok sayıda insanın öldürülmesi gerçekten şoke edici." diye konuştu.

Starmer, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le dün akşam telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Starmer, ateşkes konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yla yürüttüğü süreci ele aldıklarını anlattı. Starmer, Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteklerini dile getirdiğini ifade etti.

'Ateşkes için her şeyi yapacağız'

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasına da değinen Starmer, şunları söyledi:

"İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerine yeniden başlamasından derin endişe duyuyorum. Son birkaç gündür yeniden ortaya çıkan çocuklarını hastaneye taşıyan anne-baba görüntüleri ile çok sayıda insanın öldürülmesi gerçekten şoke edici. Ateşkesin yeniden sağlanması, kalan esirlerin serbest bırakılması ve acil ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
#İngiltere
#Filistin
#Gazze
#İsrail

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