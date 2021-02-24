Dünya İngiliz medyasında terör reklamı
AVRUPA

​İngiliz medyasında terör reklamı​

İngiliz medyasında terör reklamı

Terör örgütü PKK’nın Avrupa ülkelerindeki gösterileri artarken, İngiltere’de eş zamanlı skandal bu kadarına da pes dedirtti. Ülkede arasında The Guardian’ın da yer aldığı 10 gazetede yayınlanan ilanlarda teröristbaşı Öcalan’a özgürlük istendi. İlan metninde Türkiye’nin terör örgütüne yönelik çabaları hedef gösterilerek, operasyonların durdurulması çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa’da son 1 ayda terör propagandasında gözle görülür bir artış dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün Avrupa ülkelerinin bütün başkentlerindeki terör propagandasının ardından bu kez de İngiliz basınında skandal ilanlar yer aldı. Ülkede yayın yapan Hucknall Dispatch, The Gazette, The Guardian, Advertiser, Rasen Mail, Sunderlan Cho, Sleaford Standard, Visitor, The News Courier ve The Bucks Berald gazetelerinde ilanla teröristbaşı Öcalan’a özgürlük istendi.

Avrupa aynı kafada
DÜNYA
Avrupa aynı kafada

OPERASYONLAR DURSUN

  • İlan metninde Türkiye’nin terör örgütüne yönelik çabaları hedef gösterilerek, operasyonların durdurulması istendi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın serbest kalması için çağrı yapılan ilanda özetle şu talepler sıralandı: Öcalan’a serbest bırakılsın. Baskı ve sindirme politikalarına son verilsin. Cezaevlerindeki PKK ve HDP’lileri serbest bırakılsın. Suriye ve Irak’taki operasyonlara son verilsin. Uluslar arası toplumla birlikte yeni bir çözüm süreci başlatılsın. PKK yandaşları Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat’ı bahane edip Fransa, Avusturya, Norveç, Almanya, Finlandiya, İsveç, İtalya ve Belçika’da gösteriler yapmıştı.

ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı
DÜNYA
ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı

Terör sevici Avrupa PKK'nın eylemlerine göz yumuyor
OYNAT 00:59
Terör sevici Avrupa PKK'nın eylemlerine göz yumuyor
Gara'daki vahşi katliama rağmen Avrupa'nın PKK'ya desteği eksilmiyor. PKK yandaşları Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat'ı bahane edip Fransa, Avusturya, Norveç, Almanya, İtalya ve daha bir çok ülkede gösteri düzenledi. Bu ülkeler PKK'yı terörist ilan etmesine rağmen eylemlere müdahale etmedi.
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