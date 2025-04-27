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İngiliz yıldız huzuru İslam’da buldu

İngiliz yıldız huzuru İslam’da buldu

04:0027/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Paige Chohan
Paige Chohan

İngiltere'de yayınlanan ve varlıklı ailelerin yaşamını konu alan popüler reality şovu "Real Housewives Of Cheshire"in yıldızlarından 33 yaşındaki Paige Chohan, Müslüman olduğunu açıkladı. Chohan, İslam'a geçiş hikayesini ilk kez seyircilerle paylaştı. New Magazin'e açıklamalarda bulunan Chohan, yaşadığı süreci anlatırken Anglikan Kilisesi'ne mensup bir ailede büyüdüğünü ve 17 yaşından itibaren farklı dinleri araştırmaya başladığını belirtti. Hristiyanlık, Budizm ve Hinduizm üzerine araştırmalar yaptığını vurgulayan Chohan, huzuru İslam'da bulduğunu dile getirdi. Ünlü yıldız, "Genç yaşta çıktığım bu yolculukta İslam ile güçlü bir bağ kurdum ve bu bağ zamanla büyüdü. İslam gerçekten hayatımı kurtardı ve bana büyürken ihtiyacım olan net bir yön verdi" dedi.


#İngiltere
#Real Housewives of Cheshire
#Paige Chohan
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