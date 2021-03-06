Dünya İngiltere Başbakanı Johnsonun en sevdiği yiyecek kebapmış
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson'un en sevdiği yiyecek kebapmış

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Teesport limanını ziyaret etti. İngiltere’de artan obezite ile Kovid-19 arasındaki ölümcül ilişkiye dikkat çeken Johnson, kendisinin de diyet yaptığını belirterek, “Kebap benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Boris Johnson
Boris Johnson

İngiltere’de Maliye Bakanlığı, idari yönetim merkezlerinin başkent Londra dışına taşınmasının kararın ardından yakın bir gelecekte ülkenin kuzeydoğusundaki Darlington kentine taşınmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte yapılan çalışmaları incelemek için bölgenin yakınındaki Teesport limanını ziyaret etti.

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  • Johnson, pandeminin ülke ekonomisine verdiği zarara değindi ve obezitenin Kovid-19 ile birlikte yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

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Johnson şunları söyledi: “Pandeminin, ülkemizin muzdarip olduğu obezite hastalığı tarafından daha da kötüleştirildiği gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bununla ilgili benim de kişisel deneyimlerim bulunuyor. Obezite ile başa çıkmanın en iyi yolu insanları bu konuda kötü hissettirmek değil, onlara kilo verince daha iyi, daha neşeli ve daha dinamik hissedeceklerini söylemektir."

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'Ben de kilo vermek zorunda kaldım'

Diğer taraftan geçen yılın Mart Ayında Kovid-19 yakalanan ardından yoğun bakımda tedavi veren Johnson fazla kiloları nedeniyle hastalıkla mücadele etmekte güçlük çektiğini ve ardından kilo verdiğini ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edindiğini söyledi.

"Kebap çok sağlıklı, öyle değil mi?"

Hangi yiyecekleri tükettiğini sorulduğunda ise Johnson, “Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap. Çok sağlıklı öyle değil mi?" yanıtını verdi. Bakan Sunak ise, “Izgara olarak hazırlandığında sağlıklı” dedi.

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