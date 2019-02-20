Dünya İngiltere Brexit yanlış yöne giderse Avrupa için felaket olur
AVRUPA

İngiltere: Brexit yanlış yöne giderse Avrupa için felaket olur

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Brexit'in yanlış yöne gitmesi durumunda bunun İngiltere ve Avrupa için bir felaket olacağı konusunda fikir birliğine vardık." dedi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Brexit'e yönelik Avrupa ülkelerini bilgilendirme çalışmaları kapsamında Almanya'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Berlin'de görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Hunt, konuşmasında, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Brexit’in yanlış yöne gitmesi durumunda bunun İngiltere ve Avrupa için bir felaket olacağı konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı.

İngiliz bakan Hunt, Avrupa Birliği (AB) ile Brexit anlaşmasının İngiltere parlamentosundan geçmesine yönelik "acil durum mekanizması"nda yer alan "geçici" kelimesinin ne anlama geldiğinin tam olarak anlatılması gerektiğine işaret etti.

Almanya'nın İngiltere'nin en büyük ticaret ortaklarından birisi olduğunu dile getiren Hunt, Alman şirketlerinin ülkesinde 400 binden fazla istihdam oluşturduğunu belirtti.

"Silah ihracatı kararı Yemen'deki gelişmelere bağlı"

Maas ise AB'de hiç kimsenin "sert bir Brexit" istemediğini belirtti.

Alman Dışişleri Bakanı Maas, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Suudi Arabistan'a silah ihracatına yönelik gelecekteki karar Yemen'deki gelişmelere bağlı." diye konuştu.

Hunt, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını yasaklamasını Alman mevkidaşı Maas'a 7 Şubat’ta yazdığı mektupla eleştirmiş, Berlin'in, Suudi Arabistan'a yönelik silah satışı yasağını yeniden düşünmesini istemişti.

  • Almanya'nın getirdiği yasağın, savunma sanayisindeki ortaklıklar nedeniyle İngiltere'nin de Suudi Arabistan'a bazı silahları satamamasını beraberinde getireceğini belirten Hunt, yasaktan etkilenecek sistemler arasında Eurofighter Typhoon ve Tornado uçaklarıyla Meteor havadan havaya uzun menzilli füze sisteminin de olduğunu kaydetmişti.
/**/
Marmara ve Ege sallandı

Marmara ve Ege sallandı

Çanakkale merkezli deprem, birçok ilde hissedildi.
Topçu kışlasında patlama

Topçu kışlasında patlama

Eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.
Öğretmenlereatama müjdesi

Öğretmenlereatama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut'ta açıkladı.

Müebbeti istendi

Müebbeti istendi

Osman Kavala hakkındaki iddianame tamamlandı.
Masada güvenli bölge var

Masada güvenli bölge var

Bakan Akar, beraberindeki heyetle ABD'ye gidiyor.
Başvurular 26 Mart'ta

Başvurular 26 Mart'ta

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.

Bu işi zaferle noktalayacağız

Bu işi zaferle noktalayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu.
Proje üzerinden polisi ezdirmem

Proje üzerinden polisi ezdirmem

Soylu: Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz.
Yeni sondaj gemisi yolda

Yeni sondaj gemisi yolda

Fatih'le birlikte araştırma filosuna dahil olacak.
5 TL'ninaltı görülebilir

5 TL'ninaltı görülebilir

​Dolar kuru için dikkat çeken tahmin.
65 eveacil tahliye

65 eveacil tahliye

Bakan görür görmez talimatı verdi.
Satış yok

Satış yok

​Sahibinden.com'dan iddialara yalanlama.
Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

​Bir binada yaşanan patlamanın nedeni araştırılıyor.
Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Bahçeli'den, İyi Parti'den aday olamayan Kocamaz'a davet.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.