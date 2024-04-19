İngiltere ilaç bulamıyor

İngiltere genelinde ilaç bulunamamasının "yeni normal" olarak kabul edildiğine ve bu durumun Brexit'in ardından daha fazla derinleştiğine işaret edilen raporda, ilaç şirketlerinin 2020 yılında 648 olan ilaç tedariki uyarısının bu yıl iki kattan fazla artarak bin 643'e ulaştığı kaydedildi. Raporda, İngiltere'deki eczanelerin ilaç tedariki sorunlarının hastaların hayatını tehlikeye atacak boyutlara geldiğini bildirdiği kaydedildi. Konuya dair The Guardian'a konuşan bir eczane yöneticisi, ilaç bulamayanların şikayetlerinde büyük artış olduğunu ifade etti.