İngiltere Kralı Charles kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı. Kısa süreli hastanede gözlem altında tutulan Charles'ın evine döndüğü açıklandı. Kral Charles, Şubat 2023'te doktorları tarafından prostat tedavisi sonrası yapılan testlerde kanser teşhisi konulmasının ardından tedavi görüyordu.