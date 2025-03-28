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İngiltere Kralı Charles kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kralı Charles kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı

09:4828/03/2025, Cuma
DHA
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Kral Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.
Kral Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Kralı 3. Charles, aldığı kanser tedavisinde geçici yan etkiler yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı. Kısa süreli hastanede gözlem altında tutulan Charles'ın evine döndüğü açıklandı. Kral Charles, Şubat 2023'te doktorları tarafından prostat tedavisi sonrası yapılan testlerde kanser teşhisi konulmasının ardından tedavi görüyordu.

#3. Charles
#İngiltere
#Buckingham Sarayı

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