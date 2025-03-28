İngiltere Kralı 3. Charles, aldığı kanser tedavisinde geçici yan etkiler yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı, kısa süre gözlem altında tutulduktan sonra Clarence House sarayına dönen Kral Charles'ın yarınki programı iptal edildi.
Prostat tedavisi sırasında kanser teşhisi
Kral Charles'ın Ocak 2024'te prostat büyümesi nedeniyle tedavi olacağı açıklanmış, 26 Ocak'ta hastaneye yatan Kral, 29 Ocak'ta taburcu edilmişti.
Buckingham Sarayından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, tedavi sırasında fark edilen endişe verici bir durum dolayısıyla yapılan testler sonucu Kral Charles'a kanser teşhisi konulduğu kaydedilmişti.
Tedaviye başlandığı ve Kral'ın prostat kanseri olmadığı belirtilen açıklamada, kanserin türü ya da evresine ilişkin bilgi verilmemişti.