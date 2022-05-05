Dünya İngiltere Merkez Bankası faizi 13 yılın zirvesine çıkardı
AVRUPA

İngiltere Merkez Bankası faizi 13 yılın zirvesine çıkardı

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1'e çıkardı.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Merkez Bankası faizi 13 yılın zirvesine çıkardı
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İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde
EKONOMİ
İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

BoE tarafından yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 0,75 seviyesinden yüzde 1’e yükseltildiği ve kararın Para Politikası Kurulu’nun (MPC) 6 üyesinin oyu ile alındığı bildirildi. Piyasa beklentisi de politika faizinin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi. Bankanın bu kararıyla ülkede politika faizi geçen yılın aralık ayından bu yana dördüncü kez artırılarak 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

  • Kurulun tutanaklarında, üyelerden diğer üçünün ise politika faizinin yüzde 0,5 puan artırılarak yüzde 1,25’e yükseltilmesi yönünde oy kullandığı kaydedildi.

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'Büyüme görünümü bozulmaya başladı'

Tutanaklarda, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından küresel enflasyonist baskılar keskin bir şekilde yoğunlaştı. Bu, dünya ve İngiltere büyüme görünümünde önemli bir bozulmaya yol açtı.” ifadelerine yer verildi. Para Politikası Kurulu’nun tutanaklarında bütün bu gelişmelerin İngiltere için olumsuz arz şok kombinasyonunu büyük ölçüde şiddetlendirdiği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle gıda tedarikine ilişkin endişelerin arttığı bildirildi.

30 yılın en yüksek seviyesi

İngiltere’de enflasyonun mart ayı itibariyle yüzde 7 seviyesinde olduğunun hatırlatıldığı tutanaklarda, yılın geri kalanında enflasyonun artış eğilimini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi. Tutanaklarda, ülkede enflasyonun 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9’un üzerine çıkmasının ardından 2022 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 10’u aşarak zirve seviyesini görmesinin beklendiği ifade edildi.

  • İngiltere'de mart ayı itibarıyla yüzde 7 olan enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
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