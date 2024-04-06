İngiltere'de 32 noktada Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Kendisi de bir Yahudi olan Sagall, İsrail saldırılarında öldürülen yabancı yardım gönüllülerine ilişkin ise, "Bunun, açıklandığı gibi bir kaza olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Filistinlilerin etnik temizliği ve saf Yahudi devleti oluşturma planının bir parçası olarak yaptılar." diye konuştu.