Dünya İngilterede çıkar ağı kurdu
ASYA

İngiltere’de çıkar ağı kurdu

İngiliz The Guardian gazetesi, Rusya’nın İngiltere’de aralarında siyasetçilerin ve eski istihbaratçıların da yer aldığı bazı İngilizlere kendi çıkarlarına hizmet etmeleri için dolgun ücretler verdiğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vladimir Putin
Vladimir Putin

The Guardian gazetesinin, yatırımcı Bill Browder’ın İngiliz parlamentosuna verdiği gizli ifadelere dayandırdığı haberine göre, Rus devleti, “dolgun ücret” verdiği siyasetçiler, eski istihbarat görevlileri, eski diplomatlar ve halkla ilişkiler firmaları aracılığıyla İngiltere’de “çıkar ağı” kurdu. Rus yönetiminin bu ağı kullanarak kurdurduğu şirketler sayesinde devlet bütçesinden çalınan milyarlarca sterlini “akladığı”, ağ içinde yer alan bazı kişilerin de buna bilinçsizce alet olduğu öne sürüldü.

PROPAGANDA VE DEZENFORMASYON

Rusya’nın bu nüfuz ağını, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in muhaliflerine saldırmak ve İngiltere’deki Rus propaganda ve dezenformasyon kampanyasını güçlendirmek için de kullandığı iddia edildi. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının İngiltere’de Rus nüfuzunu araştıran İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu’nun Browder’ın ifadelerini de içeren raporunu, kasım ayında tamamlanmıştı. Ancak iki yıllık çalışmayla hazırlanan rapor, Boris Johnson hükümeti tarafından rafa kaldırılmıştı. Rusya’da bir dönem en büyük yabancı yatırımcı konumundaki Hermitage Capital Management’ın sahibi olan Browder, 2005 yılında bu ülkeden sınır dışı edilmişti. Browder’ın avukatı Sergei Magnitsky, 2009’da Rusya’da gözaltındayken hayatını kaybetmişti. ABD’de 2012’de olaylara karışan yetkililere yönelik çıkarılan yaptırımlara “Magnitsky Yasası” adı verilmişti.

Kremlin: Manyaklık

Kremlin
  • İngiliz Parlamentosu tarafından hazırlanan raporla ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov iddiaları reddetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin sözcüsü Peskov, Browder’in iddialarını “yalan” ve “dayanaksız” olarak nitelendirdi. Peskov raporda yer alan bazı iddiaları, “Rusyafobi düzeyine varan manyaklık” olarak tanımladı.

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