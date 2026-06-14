İngiltere’de Filistin'i savunmaya hapis cezası

Mahkeme, aktivistlerin 6 Ağustos 2024'te İngiltere’nin Bristol yakınlarındaki İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems'e ait bir tesise düzenlenen baskınla bağlantılı oldukları gerekçesiyle "mala zarar verme" suçundan mahkûm edildi. Woolwich Kraliyet Ceza Mahkemesinde görülen davada, İsrail'in en büyük silah üreticisi olarak bilinen Elbit Systems'ın İngiltere'deki tesisinde yaklaşık 1,2 milyon sterlinlik hasar meydana geldiği bildirildi. Aktivistlerden Samuel Corner, mala zarar verme ve bir polis memuruna ağır bedensel zarar verme suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Corner'ın 7 yıl 8 ay sonra şartlı tahliye başvurusunda bulunabileceği belirtildi. Charlotte Head ve Leona Kamio'ya mala zarar verme suçundan 6'şar yıl hapis cezası verildi. Head'e ayrıca, Elbit Systems'ın tesisine girmek için kullanılan cezaevi aracını sürdüğü gerekçesiyle 1 yıl araç kullanma yasağı getirildi. Fatema Rajwani ise mala zarar verme suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç, Rajwani'nin olay sırasında 20 yaşında olmasını dikkate aldığını kaydetti.

Davaya bakan Yargıç Jeremy Johnson, aktivistlerin eylemlerinin "terör bağlantılı" olduğuna da hükmetti. Johnson, sanıkların eylemlerindeki amaçlardan birinin İngiltere hükümetini etkilemek olduğundan emin olduğunu kaydederek bunun terörizme ilişkin yasal test kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Yargıç Johnson, şirket çalışanlarının sindirilmesinin kamuoyunun bir kesiminin sindirilmesi anlamına geldiğini ve suçların "siyasi ya da ideolojik bir amacı ilerletmek" için işlendiğini savundu. Başsavunma Avukatı Rajiv Menon ise savunmaya raporu değerlendirme ve yanıt verme imkânı bırakılmadığını vurguladı. Duruşmanın mahkemnin yakınalrında yaklaşık 500 kişi, Palestine Action grubuna destek gösterisi düzenledi. Göstericilerden bazıları, "Hayat kurtarmak terörizm değildir. Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdı.