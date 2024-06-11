Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle işsizlik son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 14,5 oldu.