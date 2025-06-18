İngiltere'de nehirlerde ‘sonsuz kimyasal’ tehdit

İngiltere genelindeki nehirlerde, insan sağlığını etkileyebileceği düşünülen ve "sonsuz kimyasal" olarak adlandırılan bir asit maddesine yaygın şekilde rastlandı. York Üniversitesi’nden çevre bilimci Prof. Alistair Boxall liderliğinde yürütülen araştırmada İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki 32 nehirden alınan su örnekleri incelendi. Bu örneklerin 31’inde triflorasetik asit (TFA) tespit edildi. Bin yılın üzerinde çözülmeden kalabilen yapay kimyasallar olan TFA'lar, pestisitler, soğutucular, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve bazı gıda maddeleri gibi çok sayıda üründe kullanılıyor. Araştırmacılar, TFA’nın doğurganlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve gelişmekte olan bebekler için risk oluşturduğunu belirtiyor.