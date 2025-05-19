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İngiltere ve AB, balıkçılık haklarında anlaşmaya vardı

İngiltere ve AB, balıkçılık haklarında anlaşmaya vardı

12:2219/05/2025, Pazartesi
AA
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İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), balıkçılık hakları, gıda ve tarım ürünlerine yönelik kontrollere ilişkin müzakerelerin ardından anlaşmaya vardığını duyurdu
İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), balıkçılık hakları, gıda ve tarım ürünlerine yönelik kontrollere ilişkin müzakerelerin ardından anlaşmaya vardığını duyurdu

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), balıkçılık hakları, gıda ve tarım ürünlerine yönelik kontrollere ilişkin müzakerelerin ardından anlaşmaya vardı.

Bugün Londra'da düzenlenen üst düzey İngiltere-AB Zirvesi öncesinde sağlanan anlaşma, AB'ye İngiliz sularına balıkçılık için Haziran 2038'e kadar erişim hakkı tanıyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, bu, mevcut anlaşmanın 12 yıl daha uzatılması anlamına geliyor.

Buna karşılık Brüksel, gıda, hayvan ve diğer tarım ürünlerini kapsayan mallara yönelik kontrollerin basitleştirilmesine ilişkin süresiz bir anlaşmayı kabul etti.

Anlaşma, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından 5 yılı aşkın bir süre sonra iki taraf arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasının amaçlandığı zirve öncesinde yapıldı.

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi bir gün. Aylar süren müzakerelerin ardından, hükümetin AB ile yeni bir anlaşmaya vardığını duyurabilirim. Bu istihdam, faturalar, sınırlar ve daha birçok şey için iyi. İngiltere, çalışan insanların hizmetinde olan bu hükümetle yeniden dünya sahnesinde." ifadelerini kullandı.



#AB
#balıkçılık
#İngiltere
#İngiltere-AB Zirvesi
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