Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza: Bazı duraklarda seferler yapılamıyor

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar hattında teknik arıza
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.
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