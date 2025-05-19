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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza: Bazı duraklarda seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza: Bazı duraklarda seferler yapılamıyor

12:2019/05/2025, Pazartesi
AA
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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar hattında teknik arıza
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar hattında teknik arıza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.


Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.



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