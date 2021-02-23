Dünya İngilterede normalleşme adımları Türkiyeye tatil paketi satışları patlama yaptı
AVRUPA TÜRKİYE EKONOMİSİ

İngiltere'de normalleşme adımları: Türkiye'ye tatil paketi satışları patlama yaptı

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson 8 Mart-21 Haziran arasında ülkesi için planladıkları normalleşme takvimini açıkladı. Ülkede her şeyin yolunda gitmesi halinde de İngiliz vatandaşların seyahat yasağının en erken 17 Mayıs'ta kalkması öngörülüyor. Normalleşme takvimi haberlerinin ardından İngiltere'den yurt dışına tatil paketi satışı yüzde 630 artarken, en fazla ilgi gören ülkelerin başında ise Türkiye yer alıyor. Öte yandan İngiliz turistler, Türkiye'yi tercih edenler arasında geçtiğimiz yılların verilerine göre 3. sırada yer alıyor.

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Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınında en çok darbe yiyen sektörlerin başında turizm geliyor. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Türkiye "güvenli tatil" konseptiyle bu etkiyi azaltmaya çalışsa da ülkelerin uyguladıkları seyahat yasağı başta Antalya olmak üzere Muğla ve İzmir'i de derinden etkiledi. Ancak normalleşmenin konuşulmaya başlandığı şu günlerde 2021 yazı adeta 2020 yazını telafi edecek cinsten olacak. İngiltere'den gelen haberler de bu öngörüyü doğrular nitelikte.

Güvenli tatilin adresi Türkiye: Koronadan kaçan İngilizler akın akın yurda geliyor
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Güvenli tatilin adresi Türkiye: Koronadan kaçan İngilizler akın akın yurda geliyor

İngiltere'de tatil satışlarının zirvesinde Türkiye var

BBC'de yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs önlemlerini aşamalı olarak kaldırma planını açıklamasının ardından seyahat şirketleri yaz tatili rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı. Tui şirketi son bir ayın en fazla rezervasyon yapılan gününün yaşandığını açıkladı. BBC Ulaştırma Muhabiri Caroline Davies, Tui müşterilerinin en fazla Türkiye, Yunanistan ve İspanya'ya ilgi gösterdiğini aktarıyor. Thomas Cook şirketi ise açıklamanın ardından internet sitelerinin trafiğinin iki katına çıktığını duyurdu.

Alman turistlerden Türkiye'ye övgü: Almanya'dan daha hazırlıklı olmalarına hayran kaldım
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Alman turistlerden Türkiye'ye övgü: Almanya'dan daha hazırlıklı olmalarına hayran kaldım
Almanya, Türkiye'yi 'Koronavirüste güvenli olmayan ülke' ilan etse de seyahat için Türkiye'ye gelen Almanlar Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirlere hayran kaldı.

İngiliz gazetesi: 'Koronasız' tatil için Türkiye güvenli rota
DÜNYA
İngiliz gazetesi: 'Koronasız' tatil için Türkiye güvenli rota

Yüzde 630 arttı

Havayolu şirketi EasyJet bilet satışlarında yüzde 337, tatil paketi satışlarında ise yüzde 630 artış yaşandığını, en çok Ağustos, Temmuz ve Eylül aylarına talep olduğunu belirtti. Türkiye İngiliz turistler için popüler tatil noktaları arasında yer alıyor.

İngilizler öve öve bitiremiyor: Güvenli tatilin tek adresi Türkiye
KORONAVİRÜS
İngilizler öve öve bitiremiyor: Güvenli tatilin tek adresi Türkiye
  • Pandemiden önceki son yıl olan 2019'da İngiltere'den Türkiye'ye giden turist sayısı yüzde 13,6 artışla 2 milyon 562 bin olmuştu. İngiltere bu alanda Rusya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

İlk tercih Muğla

Öte yandan dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Muğla'yı, geçen yıl tatil için tercih eden 695 bin 314 turistten 309 bin 717'sini İngiltere'den gelen misafirler oluşturdu. Gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen verilen güvenli ve sağlıklı turizm hizmetleri sayesinde, yine İngilizlerin vazgeçilmez tatil adresi oldu.

İngiliz basını: Koronasız tatil için Türkiye güvenli rota
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İngiliz basını: Koronasız tatil için Türkiye güvenli rota
İngiliz Daily Express gazetesi, Türkiye'nin koronavirüs tehlikesi olmayan güvenli bir tatil durağı olarak tercih edilebileceğini yazdı.
  • Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuldu.

İngiltere'den şaşırtan övgüler: Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri
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