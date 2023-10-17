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Dünya

İngiltere'de sağlık çalışanları İsrail'e destek veren bakanlığa isyan etti: Filistinlilerin yaşadığı sağlık krizleri göz ardı ediliyor

İngiltere'de 2 bini aşkın sağlık personeli, Sağlık Bakanlığının İsrail'e destek açıklaması ve bakanlık binasına İsrail bayrağı çekme kararına tepki göstererek bu karardan geri dönmeye çağıran bir mektup yazdı. Mektupta, İsrail'e desteğe tepki gösterilerek, bakanlık binasına bayrak çekilmesine ilişkin "Uluslararası hukuk ihlallerinin ve Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sağlık krizlerinin açıkça göz ardı edildiğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

17:49 . 17/10/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Ülkede sağlık çalışanlarının imzasına açılan mektupta bakanlığın 13 Ekim'de İsrail'e yönelik destek açıklaması ve bakanlık binasına İsrail bayrağı çekme kararı hatırlatıldı.

Açıklamanın tek taraflı olduğu ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere değinilmediği belirtilen mektupta, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'i uluslararası insancıl hukuku ihlalle suçlamasına rağmen bakanlıktan bu açıklamanın geldiği ifade edildi.


Mektupta, "(Bakanlık binasına) İsrail bayrağını çekme kararı, uluslararası hukuk ihlallerinin ve Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sağlık krizlerinin açıkça göz ardı edildiğini gösteriyor." denildi.


Bayrak çekme kararı ve açıklamanın İngiltere'deki sağlık sektörü çalışanları tarafından kabul edilemeyeceği belirtilen mektupta, İsrail'in, Gazze'nin enerji, su ve gıdasını kesme kararıyla ilgili, "Bu savaş suçu, yalnızca Filistinlilerin hayatta kalmaları için gereken temel ihtiyaçlara erişimi sınırlamakla kalmadı, aynı zamanda İsrail'in hastaneleri bombalaması mağdurların tedavi edilmesini de zorlaştırdı." ifadeleri yer aldı.


Kuvözdeki bebekler, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar, doğum ve ameliyat gibi hizmetlerin İsrail ablukasından etkilendiğine işaret edilen mektupta, İsrail saldırılarında 724 çocuğun öldüğü bilgisi de yer aldı.


Mektup, Gazze'deki 11 doktor, 10 acil müdahale görevlisi, 14 hemşire, 4 diş hekimi ve 2 tıp fakültesi öğrencisinin öldüğüne de dikkati çekti.


İsrail'in hastaneleri boşaltma baskısının binden fazla hastanın hayatını riske attığı ifade edilen mektupta, Gazze'nin güneyinde de yeterli donanımı ve yatağı bulunmayan 3 hastane bulunduğuna işaret edildi.


Mektupta, sağlık çalışanlarının bakanlıktan istekleri de yer aldı. Bakanlığa, İsrail bayrağını indirme, destek açıklamasını geri çekme, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik işlediği savaş suçlarını kınama ve Filistin sağlık kurumlarıyla ekipman paylaşımı ve bağışı yapması çağrısı yapıldı.


Sağlık Bakanlığına yönelik açık mektuba 2 bin 5 sağlık sektörü çalışanı imza attı.


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#İngiltere
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#Filistin
#Gazze
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