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Dünya

Lübnan'dan işgalci İsrail'e füze

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan topraklarından iki antitank füzesiyle sınırdaki Yiftah yerleşim bölgesine saldırı düzenlendiğini ve orduya ait noktalara da hafif silahlarla ateş açıldığını aktardı.

15:47 . 17/10/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kısa süre önce Lübnan sınırında yer alan Yiftah yerleşim bölgesine iki antitank füzesi atıldığı belirtildi.

Buna ek olarak sınır bölgesinde yer alan İsrail ordusuna ait noktalara da hafif silahlarla ateş açıldığı ifade edildi.

Saldırılarda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı bildirilirken, Hizbullah'a ait noktaların tank ve top atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bugün Lübnan tarafından İsrail sınırındaki Metula yerleşim bölgesi ve orduya ait bir noktaya tanksavar füzesi atıldığı, sınırdaki askeri bölgelere de hafif silahlarla ateş açıldığı bildirilmişti.

Yerel basın Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda 3 İsraillinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Metula'ya düzenlenen saldırıda bir askerin orta derecede, bir asker ile bir sivilin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail, Metula'nın hemen karşısında yer alan Tel Hamamis ve El-Vazzani bölgelerini bombaladı.

Haberde, İsrail'in Lübnan'daki Mercayun ilçesinin ovasına "fosfor bombası attığı" ifade edildi. Saldırının devam ettiği kaydedildi.

İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda bazı sivillerin yaralandığı, İsrail ordusunun ise sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişiyi öldürdüğü açıklanmıştı.


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#israil
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#füze
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