Dünya İngilterede skandal Test kitlerine virüs bulaştı
KORONAVİRÜS

İngiltere'de skandal: Test kitlerine virüs bulaştı

İngiliz hükümetinin yurt dışından sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı. Kitlerde virüs izleri saptanması üzerine Britanya çapındaki laboratuvarlara gecikme olacağı duyuruldu.

Haber Merkezi Diğer
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan İngiltere'de skandal bir olay yaşandı. İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ın yüzüne gözüne bulaştırdığı koronavirüs politikalarına bir yenisi eklendi.

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Testlerde gecikme yaşanacak

The Daily Telegraph'a göre, Johnson hükümetinin kitlesel koronavirüs testi yapma kapasitesini artırma çabasına girip yurtdışından sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı. Gönderilmeden evvel koronavirüs test kiti bileşenlerinde yapılan incelemelerde virüs izleri saptanması üzerine, Britanya çapındaki laboratuvarlara gecikme olacağı iletildi.

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Teslimat gecikecek

İngiliz hükümeti, test kiti üretimini artırmak için özel şirketlerle anlaşmıştı ve birkaç hafta içinde kitlesel testlere geçme hesabı içindeydi. Ancak habere göre Lüksemburg- merkezli imalatçı Eurofins, temel bileşenlere virüs bulaştığı için teslimatın gecikeceğini Londra'ya bildirdi.

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Günde 100 bin test hedefi

Başbakan Johnson gibi koronavirüse yakalanmış olan Sağlık Bakanı Matt Hancock ise nisan ayının sonunda günde 100 bin test yapma hedefini koyduğunu resmen açıkladı.


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