Dünya İngilterede tepki çeken ırkçı afiş İyi bir Rus ölü bir Rus
AVRUPA

İngiltere'de tepki çeken ırkçı afiş: İyi bir Rus ölü bir Rus

Rusya'nı Ukrayna'yı işgali nedeniyle dünyanın farklı noktalarındaki Rus vatandaşlarınaırkçı söylemlere bir yenisi daha eklendi. İngiltere'nin başkenti Londra'nın farklı bölgelerinde üzerinde "iyi bir Rus, ölü bir Rus" yazılı ırkçı afişler büyük tepki çekti.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterede tepki çeken ırkçı afiş: İyi bir Rus ölü bir Rus
Irkçı afişlere tepki yağdı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın farklı bölgelerinde üzerinde "iyi bir Rus, ölü bir Rus" yazılı afişler görüldü. İngiltere Komünist Partisi, afişlere tepki göstererek yetkililere müdahale çağrısında bulundu.

TRT Haber'in Russian Today'e dayandırdığı haberinde afişlerde, Rus bayrağı renklerinde bir domuz ve "İyi Rus = Ölü Rus" metni yer aldı.

Rusları domuza benzettiler

Rus haber kaynağı Readovka'ya göre afişler, Londra'da görüldüler ve Readovka tarafından paylaşılan bir fotoğrafın arka planında Londra'nın toplu taşıma şirketinin logosu görülüyor.

İngiltere Komünist Partisi, yetkilileri Rusları domuz olarak gösteren ve ölümlerini isteyen afişlere karşı "hızlı hareket etmeye" çağırdı.

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'Afişleri gören çekip alsın'

İngiltere Komünist Partisi, sosyal medyada paylaştığı bir mesajda afişlerin Nazi döneminde Yahudilere yönelik zulmü hatırlattığını söyledi. Afişleri görenlerin çekip almaları istendi.

Şimdiye kadar kaç afişin asıldığı veya kaldırılıp kaldırılmadığı belli değil. Aynı şekilde afişleri kimin astığı da açıklanmadı.

Bu ayın başlarında, Rusya Dışişleri Bakanlığı, "benzeri görülmemiş düzeyde bir Rus düşmanlığını" not ettiğini ve "sorumluların mevcut yasaya göre sorumlu tutulacağını" söyledi.

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