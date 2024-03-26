İngiltere'den ABD'yi kızdıracak Julian Assange kararı

"Bu güvenceler verilmezse, temyiz izni verilecek ve ardından temyiz duruşması yapılacaktır. Güvence verilmesi halinde, taraflara beyanda bulunmaları için bir fırsat daha verilecek ve güvencelerin tatmin edici olup olmadığına karar ver mek ve temyiz izni konusunda nihai kararı vermek üzere 20 Mayıs'ta bir duruşma daha yapılacak."