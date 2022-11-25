İngiltere'den 'Çin' kararı: Kullanılması yasaklandı

İngiliz yetkililer dün ülkedeki resmi dairelerin "hassas bölgelerine" Çin yapımı güvenlik kameraları yerleştirmeyi durdurma talimatı verdi.

Bu adım hükümetin, güvenlik nedeniyle Çin ve şirketleriyle daha güçlü bir şekilde başa çıkma çabaları kapsamında atıldı. Reuters'in haberine göre Birleşik Krallık hükümeti, ulusal güvenlik gerekçesiyle Newport Wafer Fab’ın Hollanda merkezli ve Çin’e ait yarı iletken üreticisi Nexperia tarafından satın alınmasını engelledi.

Hukuk grubu Big Brother Watch'a göre, Britanya’daki çoğu hükümet kuruluşu Hikvision veya Dahua tarafından yapılan güvenlik kameralarını kullanıyor.

EKONOMİ İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde

Kullanmama kararı aldılar

67 milletvekili ve lorddan oluşan bir grup temmuz ayında Londra'yı, ürünleri Sincan'daki Uygur azınlığa karşı hak ihlallerinde suç ortağı olduğuna inanılan iki şirket tarafından yapılan gözetleme ekipmanlarının satışını ve kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu. Ancak hükümet Perşembe günü aldığı kararda, iki şirkete tam bir yasak getirmedi. Bunun yerine Çin yasalarının, Pekin’de güvenlik servisleriyle istihbarat paylaşmasını zorunlu kıldığı şirketler tarafından üretilen "görsel gözetleme sistemlerini" kullanmama kararı aldı.

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Hükümet, bu kameraların devlet dairelerindeki "temel ağlara" bağlanmaması gerektiğini ve bakanlıkların planlanmış güncellemeleri beklemek yerine kameraları değiştirmeleri istedi.

Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı Oliver Dowden, Parlamento'ya yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık'a yönelik tehdit ve bu sistemlerin artan özellikleri ışığında, ek kontrollere ihtiyaç olduğunu" sonucuna varıldı. Dowden, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu nedenle, departmanlara bu tür ekipmanları hassas bölgelere yerleştirmeyi bırakmaları talimatı verildi. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal İstihbarat Yasasına tabi şirketler bu ekipmanları üretiyor."

Hikvision şirketine ait kameralardan biri, 2021 yılının Haziran ayında dönemin Sağlık Bakanı Matt Hancock’u, Kovid 19 için getirilen kısıtlamaları ihlal ederek asistanı öperken görüntüledikten sonra, Birleşik Krallık'taki bakanlıklar, bu şirketin ekipmanlarını genel merkezinden kaldırmak için adım attı. Kameraya yansıyan bu olay, bakanın istifa etmesine neden oldu.

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