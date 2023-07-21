İngiltere'nin tahıl koridoru tepkisi: Rusya insanları aç bırakıyor

Barbara Woodward
Woodward, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararının etkilerinin ele alınacağı oturum öncesinde bir mesaj paylaştı.
Rusya'nın tek taraflı adımına değinen Woodward, Rusya'nın tahıl anlaşmasının işe yaramadığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.
Woodward, anlaşma kapsamında 33 milyon ton tahılın ihraç edildiğini anımsatarak, bunların bir kısmının kıtlıkla mücadele eden ülkelere aktarıldığını ifade etti.
İnsanları açlığa maruz bırakıyor
Tahıl koridoru anlaşması
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu.
Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.