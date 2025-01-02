İngiltere'yi sel vurdu: Acil durum ilan edildi

Şiddetli rüzgar ve yağmur bölgede etkili olmaya devam ediyor.
İngiltere'nin Manchester şehrine iki günde bir aylık yağış düştü. Sel nedeniyle otomobiller suya gömüldü ve insanlar evlerinde mahsur kaldı. Bölgede acil durum ilan edildi.
İngiltere'nin Manchester şehri ve çevresine iki günde bir aylık yağmur yağdı. Sel nedeniyle otomobiller suya gömüldü ve insanlar evlerinde mahsur kaldı.
Bölgedeki evlere su verilemediğini belirten yetkililer, bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi.
Yollar kapandı
Yollar kapandı
Ülkenin kuzeyine, iki gün içinde bir aylık yağmur yağdı. Yağmur, bölgede sele yol açtı. Manchester ve Yorkshire'da yollar kapandı.
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