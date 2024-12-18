TSK’dan Polonya’ya sel yardımı: Panel köprü kuruluyor

TSK, sel felaketinden etkilenen Polonya’ya yardım için panel köprü desteği sağlayacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sel felaketinden etkilenen Polonya’ya yardım için panel köprü desteği sağlayacak. Eylül ayında Polonya’nın Nysa bölgesinde meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Polonya, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan TSK, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatıyla harekete geçti ve bölgeye geçici bir panel köprü kurulması için çalışmalar başlattı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bulunan 5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı Köprücü Taburu,
36 metre uzunluğunda, yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 50 ton taşıma kapasiteli
panel köprü için hazırlıklarını tamamladı.
Köprünün kurulumunun ardından,
46 kişilik askeri personelin
bölgeye sevki planlanıyor.
Köprünün kurulumunun tamamlanmasının ardından askeri personelin yakın zamanda bölgeye intikali planlanıyor.
"Ülkemiz içinde ve sınır ötesinde de her türlü görevi yapma kabiliyetindeyiz"
"Ülkemiz içinde ve sınır ötesinde de her türlü görevi yapma kabiliyetindeyiz"
5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personel, 2021 yılında
Sinop Ayancık'ta,
2022'de
Bartın Boğazköy'de
meydana gelen sellerde yıkılan köprülerin yerine
geçici köprü kurularak
vatandaşların hizmetine açıldığını belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece yurt sathında değil
ihtiyaç duyulan her bölgede insani yardımlarını
sürdürdüğünü aktaran personel, şunları kaydetti:
"Eylül ayı ortalarında Polonya'da yaşanan sel felaketinde birçok köprünün hasar görmesi ve Polonya tarafından destek talebinde bulunulması nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihkam Daire Başkanlığı koordinesinde geçici köprü kurmak ve destek sağlamak maksadıyla gerekli hazırlıklara başlanmış ve hala çalışmalarımız devam etmektedir. Kahraman istihkamcılar ülkemiz içinde olduğu gibi sınır ötesinde de verilecek her türlü görevi yapma imkan ve kabiliyetindedir."
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