Dünya Irak Askerini çek ABD Çekilmeyiz
ORTADOĞU

Irak: Askerini çek ABD: Çekilmeyiz

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD’den Irak’taki askerleri çekme sürecini başlatmasını istedi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşen Abdulmehdi, Washington’a bir mekanizma kurmasını teklif etti. Ancak kısa süre sonra açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus “Gündemimizde Irak’tan çekilme yok” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakan Abdulmehdi, Irak Meclisi'nin ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması yönünde almış olduğu kararın uygulanması konusunda ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için düzenlenecek mekanizmayı görüşmek için ABD'den temsilci heyeti göndermesini istedi. Abdulmehdi, ülkesinin komşu ülkeler ve uluslararası toplumla iyi ilişkilerinin yanı sıra Irak topraklarının tüm yabancı misyonlardan korunması için özen gösterdiğini de ifade etti. Görüşmede Irak hava sahasında ABD uçaklarının izinsiz uçtuğuna dikkat çeken Abdulmehdi, bu gibi adımların iki ülke arasındaki anlaşmalara aykırı olmasının yanı sıra egemenlik ihlali niteliği taşıdığını aktardı. Telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından gündemlerinde “Irak’tan çekilme” konusunun olmadığı açıklaması geldi.

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