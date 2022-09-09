Dünya Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden emsal oluşturacak hamle LGBT faaliyetleri yasaklanacak
ORTADOĞU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden emsal oluşturacak hamle: LGBT faaliyetleri yasaklanacak

Tüm dünyada her alanda cinsiyetsizliği dayatan ve toplum nezdinde meşrulaştırılmaya çalışılan LGBT lobisine karşı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. IKBY Parlamentosu LGBT faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısı çıkarmaya hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden emsal oluşturacak hamle: LGBT faaliyetleri yasaklanacak
IKBY Parlamentosu

İş dünyasından siyasete, sosyal alandan eğitime kadar tüm dünyada cinsiyetsizliği organize bir şekilde topluma dayatmaya çalışan LGBT lobisine karşı ülkeler çapında da hamleler gelmeye başladı.

Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bölgede LGBT propagandası yapılmasını yasaklayan bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

IKBY parlamentosunda 76 milletvekili, bölgede eşcinsellik propagandasının yapılmasına karşı bir yasa tasarısı hazırladı. Kürdistan İslami Birliği partisinden milletvekili olan İsmail Ali Taha tarafından sunulan teklif, çeşitli İslami ve seküler taraflardan büyük destek gördü.

Hapis ve para cezası verilecek

Yasa tasarısına göre, eşcinselliği öven eylem yahut konuşmalarda bulunan kişiler bir aydan bir yıla kadar hapis ve/veya 500 bin Irak dinarından 5 milyon Irak dinarına kadar para cezasına çarptırılacak.

Aynı şekilde söz konusu suç sivil toplum kuruluşları, medya kanalları ve benzeri yapılarca işlenirse de çeşitli cezalar öngörülüyor. Bu cezalar arasında ilgili kurumun ofislerinin bir haftadan bir aya kadar kapatılması da bulunuyor.

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