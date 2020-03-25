Dünya Iraklı doktor ağlaya ağlaya Evde kalın diye yalvardı
KORONAVİRÜS

Iraklı doktor ağlaya ağlaya ‘Evde kalın’ diye yalvardı

Koronavirüsün hızla yayıldığı Irak’ta bir doktor, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde ağlayarak ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı.

Haber Merkezi İHA
Iraklı doktorun görüntüleri yürekleri dağladı.
Iraklı doktorun görüntüleri yürekleri dağladı.

Irak’ta koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor. Salgınla mücadelede en ağır yükü de sağlık çalışanları sırtlıyor.

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"Hayatımızı sizin için feda ettik"

'Evde kalın' uyarılarına aldırış etmeyen Iraklıları uyarmak isteyen bir doktor, sosyal medya hesabında n yürekleri sızlatan bir video paylaştı. Gözyaşları içinde hastanedeki çaresiz hallerini kayda alan doktor, "Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın" şeklinde konuştu.

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  • Öte yandan Irak’ta korona virüs salgını nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 27’ye yükseldi. Vaka sayısı ise 50 daha artarak 316’ya ulaştı.
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