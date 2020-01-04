Dünya Irakta 3 günlük yas ilan edildi
ORTADOĞU

Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile diğer 8 kişi için 3 günlük yas ilan etti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi AA
Ülkede Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas ilan edildi.
Ülkede Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas ilan edildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Adil Abdulmehdi, şehitler için bugünden itibaren üç günlük yas ilan etti." ifadelerine yer verildi.

  • ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

"Suçluları acı bir intikam bekliyor"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Irak'ta Hizbullah'tan çağrı: ABD üslerinden uzak durun
DÜNYA
Irak'ta Hizbullah'tan çağrı: ABD üslerinden uzak durun
Irakta Hizbullahtan çağrı

Irak'ta Hizbullah'tan çağrı

​Hizbullah Tugayları, ABD üslerinden uzak durma çağrısında bulundu.
ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik yakınına 2 füze atıldı.
Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

İki bakanın görüşmesinde Irak, İran ve ikili konular ele alındı.
"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

​Kasım Süleymani, PKK saldırısı ardından Türkiye'yi eleştirmişti.
Erdoğan'dan <br>telefon diplomasisi

Erdoğan'dan
telefon diplomasisi

İran ve Irak cumhurbaşkanları ile görüştü.
Otel odasında ölü bulundular

Otel odasında ölü bulundular

​Polis ekipleri, bölgede olayla ilgili çalışma başlattı.
Haşdi Şabi'nin<br>Şii milis grupları

Haşdi Şabi'nin
Şii milis grupları

​Örgüt, 40'ın üzerinde grup barındırıyor.
NATO<br>askıya aldı

NATO
askıya aldı

Kasım Süleymani, Bağdat'ta öldürülmüştü.
Maliyeti açıklandı

Maliyeti açıklandı

​Trabzonspor Ndiaye'nin transferini KAP'a bildirdi.
İkinci Çiftlik <br>Bank vakası

İkinci Çiftlik
Bank vakası

20 milyon lira toplayıp kayıplara karıştılar.
Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Bakan açıkladı: MEB'den yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği.
Türkiye karşıtı<br>skandal sözleri

Türkiye karşıtı
skandal sözleri

El-Mühendis, Türk düşmanlığını açık bir şekilde dile getirmişti.
Sigarada<br>tarihi adım

Sigarada
tarihi adım

​Yarından itibaren yeni paketler ile satılabilecek.
Gürcistan'a kaçtı

Gürcistan'a kaçtı

Kuyulardan çıkamayınca fiyatlar yükselişe geçti.
97 bin<br>Suriyeli ayrıldı

97 bin
Suriyeli ayrıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son rakamı açıkladı.
Güzel haber alacaksınız

Güzel haber alacaksınız

​Bakan Albayrak'tan TEMSA'ya yönelik mesaj.
Farklı illerden<br>satış yapılabilecek

Farklı illerden
satış yapılabilecek

​1 Ocak itibariyle tapuda yeni dönem başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.