Irak'ta acem oyunu

İran’ın Irak'ta sergilediği istihbarat oyunları deşifre oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Esed rejiminin devrilmesinin ardından gözünü Irak'a çeviren İran, düzensiz Şii milis gruplar vasıtasıyla bölgede istikrarsızlık oluşturuyor. Asaib Ehlül Hak (AEH) silahlı grubu, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve PKK/KCK, İran istihbaratının Kerkük’te yürüttüğü faaliyetlerde başrolde oynuyor. AEH, KYB ve PKK/KCK'nın Irak’taki gençleri uyuşturucu maddeye alıştırarak, istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı oluşturmaya çalıştığı öğrenildi. İran istihbaratının, Kerkük çevresinde düzenin bozulduğu yerlerde ‘terörle mücadele’ adı altında Haşdi Şabi’yi kullanarak yasa dışı ticaret ve petrol kaçakçılığı yapılmasını sağladığı belirtildi. Böylece, Musul ve Kerkük sahalarındaki Irak petrolünün İran’ın eline geçti. Basra Limanı üzerinden ambargo altındaki İran petrollerinin Irak menşeili gibi gösterilerek uluslararası piyasalara satıldığı kaydedildi.

İran'ın Irak üzerindeki planları ticaretle de sınırlı değil. KYB kontrolündeki Süleymaniye ve Kerkük’ü üs olarak kullanan istihbaratı ve Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) unsurları, sözde terörle mücadele adı altında Irak’ın egemenliğini hedef alıyor. İran’a olan ihtiyacın devam ettiği algısını canlı tutabilmek için DEAŞ ile perde arkasında iş birliği geliştirip, Irak’taki terör eylemlerini teşvik ettiği öğrenildi. İran oluşturduğu kontrollü çatışma alanlarında terörle mücadele adı altında silah yardımı yaparak Kerkük ve civarında konuşlanmaya devam ettiği ifade edildi. Böylece İran'ın ABD ile mücadelesindeki olası bir çatışma durumunda, Irak topraklarını çatışma alanına çevirmek, savaşı İran topraklarından uzak tutarak Irak’ın altyapısının tahrip olmasına yol açmayı hedeflediği kaydedildi.