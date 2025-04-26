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İran ABD ile anlaşamadı: Hala ihtilaflar mevcut

İran ABD ile anlaşamadı: Hala ihtilaflar mevcut

18:1726/04/2025, Cumartesi
AA
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ABD ile görüşmelerde ülkesini temsil eden İran Dışişleri Bakanı Erakçi.
ABD ile görüşmelerde ülkesini temsil eden İran Dışişleri Bakanı Erakçi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile görüşmelerde önemli konularda ve detaylarda ABD ile hala ihtilaflar olduğunu ancak müzakerelerde daha fazla ilerleme sağlanabileceğini umduklarını söyledi. Erakçi, ""Her iki taraf da ilerleme konusunda iradesini gösterdi ancak bazen sadece irade yeterli olmuyor." diye konuştu.

ABD ile Umman'da yapılan görüşmelerden sonra İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, görüşmelerin üçüncü turunun da dolaylı olarak Umman'ın aracılığında gerçekleştirildiğini ve Amerikan tarafıyla yazılı mesaj alışverişinde bulunduklarını belirtti.

"Bazı ihtilaflar ciddi"

Görüşmelerin hızlı ilerlemesinden memnun olduklarını ve artık daha ciddi konuların ele alındığını aktaran Erakçi,
"Genel konularda ve ayrıntılarda hala ihtilaflar var. Bazı ihtilaflar ciddi, bazıları ise daha az ciddi."
dedi.

"Sadece irade yeterli olmuyor"

Erakçi, buna rağmen görüşmelerde ilerleme sağlanacağına dair umutlu olduklarını ancak son derece temkinli olmaya devam ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her iki taraf da ilerleme konusunda iradesini gösterdi ancak bazen sadece irade yeterli olmuyor ve belki de hiçbir sonuç elde edilemiyor. Bazı ciddi görüş ayrılıkları var fakat yine de hızlı bir şekilde ilerlemeyi umuyoruz."

İranlı bakan, müzakerelerde nükleer konu haricinde hiçbir konuyu görüşmeyeceklerini ve ABD tarafının da şu ana kadar nükleer dışı bir konuyu gündeme getirmediğini vurguladı.



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