İran Ulusal Petrol Rafinerisi, limandaki patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını duyurdu

İran devlet televizyonuna göre, İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı, Bendar Abbas bölgesinde bulunan tesislerin şu anda kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.