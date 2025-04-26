Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran Ulusal Petrol Rafinerisi, limandaki patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını duyurdu

İran Ulusal Petrol Rafinerisi, limandaki patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını duyurdu

13:5826/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlama meydana geldi.
İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlama meydana geldi.

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı'nda nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama olduğu, 115 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını, çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.


Patlamanın nedeni bilinmiyor

Açıklamada, söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı, Bendar Abbas bölgesinde bulunan tesislerin şu anda kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı'nda nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama olmuş, resmi makamlar 115 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


Bazı medya organlarında çıkan haberlerde patlamanın bir yakıt tankından çıktığı ileri sürülmüştü.

Yayınlanan görüntülerde limandan duman yükseldiği daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor.

Şiddetli patlamanın çevre kentlerden hissedildiği ve birkaç kilometre ötedeki binaların camlarının kırıldığı kaydedilmişti.



#Bender Abbas
#İran
#liman patlaması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?