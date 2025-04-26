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İran'daki Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama: Yaralı sayısı 406'ya yükseldi

İran'daki Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama: Yaralı sayısı 406'ya yükseldi

13:4826/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
AA
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Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda en az 406 kişinin yaralandığı patlamanın ardından ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetler tamamen durduruldu.


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İran'daki Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama: Yaralı sayısı 406'ya yükseldi
Dünya
26 Nisan, Cumartesi

İran'daki Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda patlamaya meydana geldi.

İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Babek Yektaperest, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısı 406'ya çıktığını söyledi.

Yektaperest, çevre kentlerden 4 ambulansın Bender Abbas'a gönderildiğini ve çevre hastanelerin de yaralıları kabul etmeye hazır hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan Hürmüzgan Kriz Yönetimi Müdürlüğü ise şu ana kadar kendilerine can kaybı bilgisinin gelmediğini bildirdi.

Patlamadan sonra meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 281'e yükseldiği duyurulmuştu.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını açıklamıştı.

İran Ulusal Petrol Rafinerisi: Limandaki patlama petrol tesisleri ile alakalı değil

İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını, çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.


#İran
#Basra Körfezi
#patlama
#Bender Abbas Limanı
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