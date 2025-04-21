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Putin İran ile ortaklık anlaşmasına onay verdi

Putin İran ile ortaklık anlaşmasına onay verdi

15:5221/04/2025, Pazartesi
IHA
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Vladirmir Putin.
Vladirmir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasaya imza attı.

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerde ileriye doğru bir adım daha atıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı. Putin'in onayladığı anlaşma, Rusya'nın resmi hukuki bilgi portalında yayımlandı.


Rusya ve İran ilişkisi resmen "stratejik ortak" statüsüne taşındı


Anlaşma, Moskova ile Tahran arasında uzun vadeli iş birliğinin geliştirilmesi için yasal çerçeveyi oluşturuyor. Rusya ve İran'ı "stratejik ortak" statüsüne resmen taşıyan anlaşma, savunma, terörle mücadele, enerji, finans, ulaşım, sanayi, tarım, bilim, kültür ve teknoloji dahil olmak üzere tüm alanları kapsıyor.


Putin ile Arakçi Moskova'da bir araya gelmişti


İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçtiğimiz hafta Moskova'da Putin ile bir araya gelmişti. Arakçi, İran ile Rusya arasında imzalanması planlanan "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nın iki ülke arasındaki iş birliğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, ilişkilerin tüm alanlarda derinleştirilmesi gerektiğini ifade etmişti.


Putin ise görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda iş birliği ve koordinasyonun iki halkın çıkarlarına hizmet ettiğini ve bölgesel istikrarı güçlendirdiğini vurgulamıştı.




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