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İran ve ABD arasında 3. görüşme tamamlandı

İran ve ABD arasında 3. görüşme tamamlandı

16:5226/04/2025, Cumartesi
AA
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İran ile ABD arasında Umman'da yapılan üçüncü tur görüşmeler sona erdi
İran ile ABD arasında Umman'da yapılan üçüncü tur görüşmeler sona erdi

Umman'da İran ile ABD arasında gerçekleşen üçüncü tur görüşmeler görüşmeler sona erdi. İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleşti. Görüşmenin sonucu ise merakla bekleniyor...

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin üçüncü turu sona erdi. İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasında Maskat'ta süren görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.

Umman'da iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı.


İran ile ABD arasındaki müzakere süreci


İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.



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