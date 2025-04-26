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İngiliz Bakandan İsrail ile ilgili dikkat çeken çağrı: Yardım çalışanlarına yönelik tüm saldırılar incelenmeli

İngiliz Bakandan İsrail ile ilgili dikkat çeken çağrı: Yardım çalışanlarına yönelik tüm saldırılar incelenmeli

16:0926/04/2025, Cumartesi
AA
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Hamish Falconer.
Hamish Falconer.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, terör devleti İsrail’in Gazze’de Birleşmiş Milletler (BM) misafirhanesine yönelik saldırıyı kabul etmesinin ardından, "İsrail, tüm insani yardım görevlilerine yönelik saldırıları detaylı şekilde soruşturmalı." ifadelerini kullandı.

Falconer, İsrail'in 19 Mart'taki Gazze'deki BM misafirhanesi saldırısının sorumluluğunu üstlenmesine ilişkin X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

İnsani yardım çalışanlarının korunması ve hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiğini belirten Falconer, "Gazze'deki BM tesislerine yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlenen İsrail, tüm yardım çalışanlarına yönelik saldırıları incelemeli, sorumlulardan hesap sormalı ve bir daha yaşanmamasını sağlamalı." ifadelerini kullandı.



  • BM Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) Deyr el-Belah'taki iki BM misafirhanesi 19 Mart'ta İsrail ordusunca hedef alınmıştı. Saldırıda BM çalışanı Bulgaristanlı 51 yaşındaki Marin Valev Marinov hayatını kaybetmiş, BM operasyon görevlisi 5 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının arkasında İsrail askerlerinin olduğu yönündeki açıklamaları reddetmişti. Ordu, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırının İsrail askerlerince düzenlendiğini itiraf etmiş ve Marinov'un tank atışı sonucu öldüğünü belirtmişti.


Ordu, askerlerin hedef alınan binayı BM'ye ait olarak "tanımlamadığı" ve "düşman unsurların var olduğu değerlendirilerek vurulduğunu" savunmuştu.




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