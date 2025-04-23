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Rusya'dan İngiltere ile gerilimi artıracak hamle: Ülkeye almayacaklar

Rusya'dan İngiltere ile gerilimi artıracak hamle: Ülkeye almayacaklar

19:0523/04/2025, Çarşamba
AA
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Rusya, İngiltere'nin 21 parlamento üyesine ülkeye giriş yasağı getirdi.
Rusya, İngiltere'nin 21 parlamento üyesine ülkeye giriş yasağı getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin "düşmanca" siyaset izlediği gerekçesiyle İngiliz 21 parlamento üyesine yönelik ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin 21 parlamento üyesine "ülkeye giriş yasağı" getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı "düşmanca" siyaset izlediği, yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya silah sağladığı belirtildi.

Buna karşılık olarak İngiltere'nin 21 parlamento üyesinin ülkeye girişine yasak getirildiği bildirilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu listeye yer verildi.

Yaptırım listesinde, İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'ndan 6 üye, üst kanadı Avam Kamarası'ndan da 15 üye yer aldı.

Açıklamada, yaptırım listesinin genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.



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