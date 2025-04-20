NATO hava sahasında kırmızı alarm: İngiltere ve Rusya savaş uçakları karşı karşıya geldi

Rus uçaklarının NATO sınırına yakın bir bölgede alarm durumuna geçmesi üzerine, İngiliz Typhoon savaş uçakları bu hafta iki ayrı olayda müdahalede bulundu.





Salı günü, Polonya’daki Malbork Hava Üssü’nde konuşlu iki Typhoon'un, Baltık Denizi üzerinde seyreden bir Rus keşif uçağını durdurmak için havalandığı açıklandı. Aynı günlerde, Kaliningrad bölgesinden hareket eden bir Rus uçağı için de ikinci bir müdahale gerçekleştirildiği duyuruldu.





The Telegraph'ın haberine göre, NATO'nun Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan yeni misyonu olan Satranç Harekatı kapsamında hava kuvvetleri ilk kez göreve çağrıldı. İngiliz uçaklarının, iki olayda da Rus jetlerine karşı engelleme manevraları gerçekleştirdiği belirtildi.









'Düşmanları caydırmak için harekete geçiyoruz'





Altı uçaktan oluşan filonun parçası olan uçaklar, İsveç hava kuvvetleriyle ortak bir savunma operasyonunun parçası olarak üç hafta önce Polonya'ya gönderilmişti. RAF, genellikle İskoçya'daki RAF Lossiemouth'da görevlendirilen filoya yaklaşık 200 İngiliz askeri personelin eşlik ettiği kaydetti.





Tümen Komutanı Christopher Jacob, uçaklar konuşlandırıldığında, "herhangi bir tehdide karşı savunma ve caydırma görevi göreceklerini ve NATO hava sahasını korumaya hazır olacaklarını" söylemişti.





İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin, NATO'ya olan bağlılığının sarsılmaz olduğunu" vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:





"Rusya'nın saldırganlığı artarken ve güvenlik tehditleri yükselirken, müttefiklerimize güvence vermek, düşmanları caydırmak ve 'değişim planımız' aracılığıyla ulusal güvenliğimizi korumak için harekete geçiyoruz. Bu görev, NATO'nun en yeni üyesi İsveç ile birlikte hareket etme ve ittifakın hava sahasını ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman savunma yeteneğimizi gösterdi; bu sayede yurt içinde güvende, yurt dışında ise güçlü kalabiliyoruz."





Rusya'nın ihlalleri arttı





Rusya'nın son üç yılda NATO ülkelerinin hava sahalarına yönelik ihlallerinde artış yaşandı. Kasım ayında, İngiltere’den kalkan iki jet, Kuzey Denizi’nde İngiliz hava sahasına yaklaşan bir Rus bombardıman uçağını engellemişti. Şubat ayında ise Norveç, Kuzey Kutbu’nda Rus bombardıman uçaklarına müdahale için F-35’lerini göndermişti.





ABD 'barış görüşmelerinden çekiliriz' demişti





Haberde, RAF ve Rus uçaklarının karşı karşıya gelmesinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası bir Ukrayna barış anlaşması konusundaki görüşmelerden çekilme tehdidinde bulunduğu bir dönemde yaşandığına dikkat çekildi.





Avrupa ülkeleri, Trump’ın NATO’ya verdiği desteği sorgulamasının ardından hava savunmalarını güçlendirmek için çaba harcıyor. İngiltere ve müttefikleri, olası bir Ukrayna barış anlaşması sonrasında bölgeye "barış gücü" konuşlandırma planlarını kamuoyuyla paylaştı.





Ukrayna'da 30 saatlik ateşkes





Rusya, geçen ay ABD’nin önerdiği ateşkesi reddetmiş, Ukrayna ise bu öneriyi kabul etmişti. Putin, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Paskalya nedeniyle 30 saatlik bir ateşkes ilan ettiğini duyurdu.





Ukrayna basınının iddialarına göre, bölgede çatışmalar ateşkes ilanına rağmen devam ediyor. İngiltere ve diğer Batılı ülkeler, olası bir anlaşma durumunda Ukrayna’ya barış gücü göndermek için hazırlık yapıyor.





İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin barış gücü planına destek vermesi için diplomatik girişimlerde bulunduğu bilgisini verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkelerinden mevkidaşlarıyla Paris'te bir araya gelmişti. Rubio, barış gücü planını reddetmezken, net bir yorum yapmaktan kaçınmıştı.















