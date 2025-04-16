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Rusya: ABD-Rusya görüşmelerinde hemen sonuç alınması 'çok zor'

Rusya: ABD-Rusya görüşmelerinde hemen sonuç alınması 'çok zor'

12:5416/04/2025, Çarşamba
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik askeri desteğini sürdürmesinin, Moskova ile Washington arasındaki yapıcı diyaloğu sekteye uğrattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, 11 Nisan'da Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki durumu ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.


Kremlin Sözcüsü Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğünü ancak konunun karmaşıklığı nedeniyle kısa vadede sonuç beklenmemesi gerektiğini ifade etti.


"Barış adına Moskova ile Washington arasında ciddi bir çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullanan Peskov, Avrupa ülkelerine yönelik eleştirilerde bulunarak bu ülkelerin ‘savaş adına' çaba gösterdiğini öne sürdü.


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