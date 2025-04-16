Rusya: ABD-Rusya görüşmelerinde hemen sonuç alınması 'çok zor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, 11 Nisan'da Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki durumu ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğünü ancak konunun karmaşıklığı nedeniyle kısa vadede sonuç beklenmemesi gerektiğini ifade etti.