Rusya Harkiv'i hedef aldı

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesi ve yakınlarındaki Slatyne köyüne hava bombasıyla saldırı düzenledi. Harkiv Bölge Savcılığı, Telegram kanalı üzerinden yaptığı duyuruda saldırının bir yerleşim alanına isabet ettiği ve en az yedi eve zarar verdiği bilgisini paylaştı.