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Rusya Harkiv'i hedef aldı

Rusya Harkiv'i hedef aldı

17:4712/04/2025, Cumartesi
AA
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Ukrayna / Slatyne Köyü
Ukrayna / Slatyne Köyü

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesine hava bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesi ve yakınlarındaki Slatyne köyüne hava bombasıyla saldırı düzenledi. Harkiv Bölge Savcılığı, Telegram kanalı üzerinden yaptığı duyuruda saldırının bir yerleşim alanına isabet ettiği ve en az yedi eve zarar verdiği bilgisini paylaştı.

Saldırı sonucu dört kişinin yaralandığı ve çevrede büyük hasar meydana geldiği belirtildi.



#Rusya
#Ukrayna
#hava saldırısı
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