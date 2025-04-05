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Rusya: Ukrayna enerji altyapısına 14 saldırı düzenledi

Rusya: Ukrayna enerji altyapısına 14 saldırı düzenledi

17:185/04/2025, Cumartesi
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ABD'nin arabuluculuğundaki anlaşmaya rağmen son 24 saatte Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdığını ve 14 noktayı vurduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte Rusya'nın enerji altyapısına 14 saldırı düzenlediği ifade edildi. Saldırıların 4'ünün Bryansk, 5'inin Belgorod, diğerlerinin de Smolensk, Lipetsk, Voronej ve Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk ve Herson'da kayda geçtiği belirtildi.


Yaklaşık bin 820 sivilin elektriksiz kaldığı aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD'ye 30 gün boyunca Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma yönündeki taahhütlerine rağmen Ukrayna'nın, 4 Nisan Cuma sabahından itibaren Rus bölgelerinin enerji altyapısına yönelik İHA saldırılarını ve topçu ateşini katlayarak artırdığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi ile 18 Mart'tan itibaren Rusya ile Ukrayna'nın 30 gün süreyle birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurması kararlaştırılmıştı.



#Rusya
#Ukrayna
#Donald Trump

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