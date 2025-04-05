Rusya: Ukrayna enerji altyapısına 14 saldırı düzenledi

Yaklaşık bin 820 sivilin elektriksiz kaldığı aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD'ye 30 gün boyunca Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma yönündeki taahhütlerine rağmen Ukrayna'nın, 4 Nisan Cuma sabahından itibaren Rus bölgelerinin enerji altyapısına yönelik İHA saldırılarını ve topçu ateşini katlayarak artırdığı öne sürüldü.