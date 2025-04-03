Almanlar 80 yıl sonra Rusya sınırında

ABD’nin NATO’ya sırt çevirmesi ile Avrupa’nın güvenlik endişeleri had safhaya ulaşırken, Almanya, Rus agresyonuna karşı Litvanya sınırına asker konuşlandırma kararı aldı. NATO’nun 4 yıl içinde muhtemel bir Rusya saldırısına hazırlanması gerektiğini belirten Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını ifade etmişti. Breuer’in açıklamaları sonrası Almanya'nın silahlı kuvvetleri Bundeswehr, birliklerinin NATO'nun Litvanya'daki doğu kanadında konuşlandırılacağını ve birliğin 2027 yılına kadar tam olarak faaliyete geçeceğini duyurdu. Bu, ülkedeki askerlerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez kalıcı bir yabancı görevde bulunacağı anlamına geliyor. Huber'in komuta ettiği yaklaşık 150 askerin 2025 yılı sonuna kadar 500'e çıkması bekleniyor. Alman Bild gazetesinin geçen haftaki haberine göre, Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND) ve silahlı kuvvetler, Moskova'nın NATO ile büyük bir savaşa hazırlandığı görüşünde.

Tugay 2027'de faaliyete geçecek ve 5 bine kadar askerden oluşan kalıcı bir varlığa sahip olacak. Çoğunlukla Vilnius'un 20 mil güneyinde, henüz inşa edilmemiş olan askeri eğitim alanına sahip bir kışlada konuşlanacaklar. O zamana kadar, birlikler Litvanya'daki geçici üslerden faaliyet gösterecek. Alman tugayının komutanı Tuğgeneral Christoph Huber, "Açık bir misyonumuz var. NATO'nun doğu kanadında bulunan Litvanyalı müttefiklerimizin korunmasını, özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamalıyız." diye konuştu. Litvanya, Moskova'nın yakın müttefiki Belarus ve Rusya'nın Kaliningrad topraklarıyla komşu. Söz konusu topraklar, Moskova ile NATO arasında gelecekte yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın muhtemel yeri olarak kabul görüyor.