Trump'tan Putin'e 'Ukrayna' çağrısı: Harekete geçmek zorundasın

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına atıfta bulup, "Rusya harekete geçmek zorunda. Korkunç ve anlamsız bir savaşta her hafta binlerce insan ölüyor" çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkes anlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.
Trump'ın elçisi Witkoff ile Putin görüşmesi başladı
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Saint Petersburg'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmeye başladığı belirtildi.
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Ukrayna'da ay sonuna kadar ateşkes sağlanamaması durumunda Trump'ın Rusya'ya karşı yürütme yetkisini kullanarak ya da Kongre'den yeni yaptırım yasalarını geçirmesini isteyerek ek yaptırımlar uygulayabileceği belirtiliyor.
Witkoff ve Putin, 13 Mart'ta Moskova'da görüşme gerçekleştirmişti.